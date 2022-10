De retour à très haut niveau dans les rangs de l’OM, Mattéo Guendouzi n’a pas oublié ses déboires à Arsenal.

Véritable patron du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi (23 ans) a profité d’une interview au micro de beIN Sports pour revenir sur sa relation avec son ancien coach, Mikel Arteta. Il dément toujours les frictions en interne suite à une altercation avec Neal Maupay contre Brighton (1-2) en Premier League, en juin 2020.

« Les journalistes ont utilisé cette excuse pour dire qu’on avait une mauvaise relation, que c’est à cause de ça que j’ai arrêté de jouer ou que je suis parti d’Arsenal. Pas du tout, c’est un geste comme il peut y en avoir sur les terrains. Il y a beaucoup de nervosité des fois, beaucoup de problèmes sur les terrains. En tout cas, cela n’a rien à voir avec tout ça. (…) C’est vrai que je n’avais pas la plus belle des relations avec lui. Après, j’ai toujours essayé de travailler, toujours donné le maximum de moi-même à l’entraînement et en match. J’ai joué quand même quelques matchs avec lui, j’ai fait quand même de belles performances. Il a préféré d’autres joueurs et je respecte cette décision. C’est pour ça qu’après j’ai décidé aussi de partir parce que j’étais encore jeune, j’avais besoin de temps de jeu pour continuer à progresser. Le plus important quand tu es jeune, c’est de jouer », a confié Guendouzi.