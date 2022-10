Le Paris Saint-Germain serait le premier club à avoir dégainé une offre pour la pépite brésilienne Endrick, qui est suivi depuis un moment par le FC Barcelone et le Real Madrid entre autres.

A seulement 16 ans, Endrick est considéré comme une véritable pépite et future star du football mondial. Si bien que de grands clubs et notamment le FC Barcelone et le Real Madrid se sont déjà renseignés sur son cas. Actuellement à Palmeiras, il vient à peiné signé son premier contrat professionnel et en plus des deux géants espagnols Manchester City, Chelsea, Arsenal sont aussi sur le coup.

Mais selon Sport.es, l’équipe qui est en avance sur tout le monde est le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale aurait déjà proposé une offre de 20 millions d’euros au club brésilien pour signer son crack, selon les informations de Sport.es. Antero Henrique aurait la main sur ce dossier, qui est vu comme prioritaire pour les prochaines années par la formation française.