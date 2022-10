Malgré des frictions entre Mbappé et Neymar, la MNM fonctionne plutôt bien cette saison. Cependant, la direction du PSG aurait bien décidé de s’attaquer à un nouveau numéro 9.

Alors que le contrat de Lionel Messi expire dans un an, et que la présence de Neymar n’est pas garantie à 100%, le PSG pourrait se retrouver avec seulement Mbappé et Ekitike la saison prochaine.

Pour palier cette éventualité, Paris aurait jeté son dévolu sur un certain Dusan Vlahovic. D’après Tuttosport, le club de la capitale serait très intéressé par le Serbe, et malgré son début d’aventure très intéressant, la Juve ne dirait pas non en cas de belle offre. Le joueur de 22 ans a été acheté 75 millions d’euros en janvier dernier. 100 patates peuvent-elles suffire ? Affaire à suivre.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !