L’attaquant du Real Madrid, malgré son faible temps de jeu dernièrement, intéresserait la Juventus Turin, qui pourrait proposer un prêt après la Coupe du monde 2022.

En difficulté depuis de nombreuses saisons au Real Madrid, Eden Hazard pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge loin de Madrid. En effet, l’attaquant belge a pour grande ambition cette saison la Coupe du monde 2022 avec la Belgique mais après cela il pourrait partir afin de quitter le banc des Merengues, dès cet hiver.

Selon les informations de OK Diario, la Juventus Turin serait prête à tendre la main à Eden Hazard lors du prochain mercato hivernal. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur de 31 ans est aujourd’hui estimé à 12 millions d’euros par Transfermarkt. Selon le site espagnol, la Vieille Dame souhaiterait s’attacher les services d’Eden Hazard sous la forme d’un prêt. Le Belge pourrait retrouver le sourire et les pelouses aux côtés de Dusan Vlahovic et Angel Di Maria ? Affaire à suivre…