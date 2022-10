Le buteur polonais a rejoint le projet du FC Barcelone cet été mais, quelques semaines après sa venue, les Blaugranas sont presque éliminés en Ligue des champions et viennent de perdre un Clasico important face au Real Madrid. Mais selon la presse catalane, ces récents résultats ne changent rien à l’enthousiasme de Lewandoswki.

Quitter le Bayern Munich, en grande forme et récent vainqueur de la Ligue des champions, pour rejoindre un FC Barcelone en reconstruction, le pari de Robert Lewandowski était loin d’être le plus facile. Pourtant le buteur polonais a tout fait pour rejoindre le géant espagnol cet été et été très enthousiaste à l’idée de rejoindre la Catalogne. Selon les informations de Sport.es, rien à changer après plus de deux mois de compétition sous les couleurs barcelonnaises. Malgré le début de saison en dents de scie des Blaugranas qui sont 2e de Liga, à trois points du Real Madrid, et quasiment éliminés de la Ligue des champions.

Robert Lewandowski est bien conscient d’avoir signé au début d’un processus de reconstruction et ne se montre pas impatient ni agacé par les performances de cette jeune équipe. En privé, il indiquerait être étonné et impressionné par la jeune garde du Barça : Gavi, Pedri, Ansu Fati, Ronald Araujo ou Alejandro Balde. Il a l’intention d’aller au bout de son contrat et de faire progresser le FC Barcelone. Le Polonais serait également ravi du recrutement fait après son arrivée (Koundé et Raphinha notamment) mais aussi de la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé. Il serait aussi plus que satisfait du travail opéré par le staff et de Xavi. En clair, selon le média catalan, Lewandowski est très heureux à Barcelone et ne compte pas parti si vite.