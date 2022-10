Déjà dans des rumeurs de départ cet été, Frenkie De Jong intéresse toujours autant les grands clubs anglais : Liverpool, Chelsea et Manchester United sont sur le coup.

Frenkie De Jong est toujours un joueur qui attire sur le marché des transferts. Le milieu de terrain du FC Barcelone a déjà affolé le dernier mercato estival avant de finalement continuer en Catalogne, ce qui était sa volonté, alors que le club poussait pour une vente. Malgré cela le Néerlandais n’est plus un titulaire indiscutable cette saison chez les Blaugranas. Xavi préférant notamment Sergio Busquets, Gavi et Pedri dans l’entrejeu. Une situation qui évolue et dont voudraient profiter les géants de Premier League.

Selon les informations d’ESPN, Liverpool souhaite recruter Frenkie De Jong pour étoffer son milieu de terrain alors que Chelsea voit en sa personne le remplaçant parfait de N’Golo Kanté et Manchester United est toujours à l’affut. Il reste désormais à savoir si le joueur de 25 ans est toujours contre un départ du FC Barcelone.