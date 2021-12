Sélectionneur de l’Equipe de France féminine de handball, Olivier Krumbholz est revenu sur la belle victoire de ses joueuses en demi-finale du championnat du monde de handball face au Danemark.

« On a souffert énormément dans ce match, (les Danoises) avaient pris l’ascendant pendant 40 minutes à peu près, on avait du mal dans tous les secteurs de jeu. Elles ont été très bonnes, (Line) Haugsted a fait quatre sur quatre au tir de loin, elles étaient en pleine réussite. On a pris le risque de la 1-5, avec une excellente gardienne, une défenseure centrale et une défenseure avancée exceptionnelles, on a la base de l’architecture de cette défense. Elle ont certainement un peu stressé, et ça nous a suffi pour passer devant. Mais qu’il était dur, ce match-là ! On a été courageux, stable jusqu’au bout. La Norvège est peut-être la meilleure équipe du monde, avec beaucoup d’expérience et l’Espagne est un poison à jouer, alors je n’ai pas de préférence. »