Avec sa victoire face à l’Espagne, la Norvège valide son ticket pour la finale des championnats du monde féminin de handball.

La Norvège, victorieuse de l’Espagne 27 à 21 ce vendredi, affrontera la France en finale du Championnat du monde 2021 de handball féminin, dimanche à Granollers (Espagne). Les Françaises tenteront de prendre leur revanche, un an après la finale de l’Euro 2020 perdue contre les Scandinaves. Les Norvégiennes, qui n’ont plus remporté le titre mondial depuis 2015, ont d’ores et déjà pris leur revanche de la demie du Mondial 2019, perdue 28-22 face aux Espagnoles.