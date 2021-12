Le couperet pourrait tomber très fort sur l’OL après les incidents de ce vendredi en Coupe de France face au Paris FC.

Un mois après les graves incidents du match OL-OM, stoppé au bout de 4 minutes de jeu à cause d’un jet de bouteille dans le visage de Dimitri Payet, et qui avait vu Lyon écoper d’un point en moins, le club rhodanien se retrouve encore sous la menace de sanctions sportives. Ce vendredi, tout avait pourtant bien débuté au stade Charléty. Devant une affluence record (près de 15 000 spectateurs), le Paris FC a même ouvert le score par l’intermédiaire de Gaëtan Laura (7′). Juste avant la pause, Moussa Dembélé (45′) a remis les compteurs à zéro d’une frappe splendide dans la lucarne de Filipovic.

Mais pendant la mi-temps, des échauffourées ont éclaté en tribunes entre différents supporters. Un grand nombre d’entre eux ont dû être évacués et la rencontre a été définitivement stoppé après plusieurs minutes de battement. D’après les informations de L’Equipe, le club de Jean-Michel Aulas, lui-même suspendu pour cinq rencontres, pourrait bien être le grand perdant de la soirée. La commission de discipline de la Fédération française (FFF) devra rapidement se réunir pour décider de disqualifier l’OL ou de donner le match à rejouer à huis clos, comme ce sera le cas pour l’Olympico. Quoi qu’il en soit, un choix devra être fait avant le début des 16es de finale de la Coupe de France, programmés dès les 2 et 3 janvier.

Interrogé sur le sujet, Jean-Michel Aulas a donné sa première version des faits. « Les responsabilités sont partagées. Plein d’éléments me montrent qu’on a une responsabilité et qu’on va faire le ménage. Mais les premiers jets de pétards sur les supporters lyonnais n’ont pas été faits entre Lyonnais ». À noter que l’OL a d’ores et déjà annoncé son intention de porter plainte.