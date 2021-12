Déjà auteur d’un « miracle » en 2016 avec le TFC, Pascal Dupraz ne rééditera pas l’exploit d’après Pierre Ménès.

Annoncé sur le banc de l’AS Saint-Étienne ce mardi, Pascal Dupraz débarque avec une lourde responsabilité sur les épaules : maintenir les Verts en Ligue 1 malgré leur début de saison catastrophique. Sur son blog, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, Pierre Ménès, a donné son point de vue bien tranché concernant la nomination de l’ancien entraîneur Toulousain.

« Déjà est-ce qu’il y a un homme de la situation à Sainté ? Quand on voit l’état de déliquescence de l’équipe à Reims, qu’on sait que sept joueurs vont partir à la CAN et qu’il n’y aura pas probablement pas de recrutement à l’exception de Gnagnon et d’un ou deux joueurs libres … Pfff… La situation est compliquée. Le public ne sera probablement pas très patient et les deux ‘super prez’ qui essaient de vendre leur club mais n’y arrivent pas… La situation stéphanoise est inquiétante et il faudra vraiment que Pascal Dupraz utilise toutes ses ficelles toulousaines. Toulouse, c’était un miracle. C’est difficile à reproduire. L’étiquette entraîneur miraculeux, c’est compliqué à porter. »