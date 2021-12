Attaquant de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik se sent de mieux en mieux et il veut rassurer les fans de l’OM.

C’est lors d’un entretien accordé à un média de son pays « Viaplay », que le buteur polonais a tenu à faire passer un message concernant la suite de la saison. « Je suis sûr que je vis un moment temporaire. J’ai joué sans étape dans ma préparation parce que j’étais blessé à ce moment-là. Ensuite, on a immédiatement joué tous les trois jours. Je dois admettre que j’ai ressenti ça. Donc être quelquefois remplaçant… Paradoxalement, c’était un moment positif pour moi. Cela peut sembler étranger, mais cela me sera certainement utile. J’ai l’impression que ça m’aide d’avoir été sur le banc. J’ai pu m’entraîner normalement et me concentrer sur moi-même pour retrouver mes dispositions normales. Je bosse pour me développer et je suis sûr que mes statistiques vont s’améliorer en championnat. Je sais que je peux jouer mieux, que pour le moment je ne suis pas à 100%. Mais c’est une question de temps. Je vais revenir sur le bon chemin. »