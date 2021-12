Joueur vedette de la Coupe arabe, Youcef Belaïli est au cœur d’une bataille entre trois clubs de Ligue 1.

Révélation de la Coupe arabe, dont il jouera la finale demain avec l’Algérie face à la Tunisie, Youcef Belaïli risque également d’animer le mercato hivernal. Libre de tout contrat après avoir résilié cette semaine son bail avec le Qatar SC, il fait partie des joueurs les plus suivis en Ligue 1. Les rumeurs vont de bon train au sujet de sa future destination. Si Montpellier et l’AS Saint-Étienne semblaient jusqu’ici les mieux placés pour s’offrir l’ailier de 29 ans, l’Olympique de Marseille aurait rejoint la course à en croire nos confrères de But! OM.

De passage en conférence de presse ce vendredi, le coach du MHSC Olivier Dall’Oglio, en a profité pour évoquer la rumeur. « Il y a beaucoup de rumeurs, ce n’est pas la même effervescence que pendant l’été. Le mercato, c’est souvent d’appoint, d’opportunité. C’est un mercato d’observation, le groupe est en place. On ne peut pas s’empêcher d’être observateur. On observe beaucoup de noms. Des noms vont sortir, plus ou moins vrais. Nos listes sont longues et larges. On peut être vite déstabilisés, donc si on pouvait avoir un apport supplémentaire pourquoi pas. En l’état, c’est un groupe qui vit bien et qui peut faire une saison entière comme ça. »

Autant dire que le suspense est toujours entier, et qu’il faudra certainement attendre la fin de la Coupe arabe pour voir la situation se décanter. Auteur d’un but sensationnel face au Maroc (2-2, 5-3 tab) et du but de la victoire en demi-finale contre le pays hôte, le Qatar (2-1), il compte bien s’illustrer de nouveau face aux Aigles de Carthage pour attirer l’attention d’autres clubs européens.