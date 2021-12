Grand fan du Français, Zlatan Ibrahimovic l’a comparé à un certain… Ronaldo.

Déjà auteur de 9 buts en Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé prouve une nouvelle fois qu’il a les qualités pour porter le Paris Saint-Germain en l’absence de Neymar. Impressionné par les qualités du Français, Zlatan Ibrahimovic le place d’ailleurs parmi ses jeunes joueurs préférés. Interviewé par CBS Sports cette semaine, l’ancien buteur du PSG n’a pas hésité à comparer Mbappé à Ronaldo, le Brésilien.

« Qui est-ce que j’aime chez les jeunes joueurs ? J’aime les joueurs élégants, les joueurs aussi complets que possible. Lorsque vous êtes joueur de football, vous comprenez comment bouger, comment penser et comment les autres joueurs agissent. J’aime ceux qui prévoient les choses avant qu’elles ne se produisent. Je pense que Mbappé me rappelle un peu Ronaldo ‘El Phénomeno’, son jeu est très élégant. »