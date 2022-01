D’après le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, Pierre Gasly dispose d’un potentiel fantastique. Il rajoute qu’il serait à 100% en 2022 si AlphaTauri lui fournissait une voiture compétitive.

En 2021, le Français Pierre Gasly a terminé neuvième du championnat du monde, et reviendra avec encore plus d’ambition en 2022. Et selon Franz Tost, le directeur de l’équipe AlphaTauri, il sera là à 100% l’année prochaine. Il a ajouté que le pilote français a un « potentiel fantastique » et trouve qu’il « peut encore s’améliorer ». Tost se montre alors plutôt confiant pour l’année 2022 de Pierre Gasly, mentionnant « qu »il a fait cette année encore un grand pas en avant, vraiment un grand pas ».