Après les incidents survenus en 16es de finale de Coupe de France entre Jura Sud et l’ASSE, la commission de discipline de la FFF s’est réunie ce jeudi. Elle a pris la décision d’interdire à titre conservatoire le déplacement des supporters de Saint-Étienne.

Dimanche dernier, la rencontre entre l’ASSE et Jura Sud en 16es de finale de Coupe de France avait été interrompue à cause de fumigènes lancés depuis le parcage stéphanois. Le match a ensuite repris et Saint-Étienne s’est qualifié en 8es, mais se voit aujourd’hui être sanctionné par la FFF pour les agissements de ses fans. En effet, le déplacement des supporters de l’ASSE sera interdit à titre conservatoire, et ce jusqu’à nouvel ordre. Une décision finale sera annoncée autour du 20 janvier.