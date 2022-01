Ces dernières semaines, les rumeurs annonçant un départ d’Alvaro Gonzalez dès cet hiver vont bon train. Pourtant le principal intéressé n’aurait pas l’intention de partir.

Prolongé cet été jusqu’en 2024 après une saison pleine, rien ne laissait envisager cette première partie de saison pour Alvaro. Le défenseur central espagnol n’a disputé que six petits matchs cette saison en Ligue 1. Un départ cet hiver a été mis sur la table par plusieurs médias dont As qui annonçait que le joueur de 31 ans était sur les tablettes de plusieurs clubs de Serie A, de Liga et même de Bordeaux en Ligue 1. Mais Alvaro ne semble pas vouloir quitter la cité phocéenne. Il a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux devant le stade Vélodrome où il déclare que c’est sa maison. Dans la vidéo ci-dessous, l’Espagnol répond à sa manière à la rumeur l’envoyant aux Girondins de Bordeaux.