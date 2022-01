Recruté par les Suns pour un simple contrat de 10 jours, Bismack Biyombo a réussi ses deux premiers matchs, convainquant Phoenix de le prolonger et de le signer pour le reste de la saison.

Appelé dans l’Arizona pour combler les absences de Deandre Ayton et Javale McGee, l’intérieur congolais a dépassé toutes les attentes, et les Suns ont décidé de le signer jusqu’à la fin de la saison. En effet, en seulement deux matchs, Biyombo affiche de très bonnes statistiques avec 13,5 points, 6 rebonds et 2 contres à 85% au tir, en seulement 24 minutes de moyenne. L’ancien des Hornets a finalement regagné sa place dans une franchise NBA !