Ancien joueur des deux Olympiques, Mathieu Valbuena a donné son avis sur les débuts de l’attaquant marseillais Arkadiusz Milik et il tient à le soutenir.

« Milik c’est 33 matchs pour 19 buts et pour un attaquant c’est pas mal. Il a eu de graves blessures et il revient tout doucement. Il a loupé le très bon début de saison mais il a besoin de temps. Ses stats elles sont bonnes et il ne faut pas être trop sévère avec lui. Il faut lui laisser sa chance car c’est un buteur et l’année dernière il en a marqué quelques uns. Pour moi, ce n’est pas un échec du tout. » A-t-il confié sur les ondes de « RMC » dans l’émission « Rothen s’enflamme. »