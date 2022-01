Nouvel entraineur de l’AS Monaco, Philippe Clement est revenu sur le jeu qu’il souhaite mettre en place avec sa nouvelle équipe.

« Je veux toujours avoir une équipe dominante, qui joue avec beaucoup d’engagement et d’envie. J’ai utilisé des systèmes différents, mais toujours dans l’idée d’être dominant, que ce soit en championnat ou en coupe d’Europe. Je veux créer une famille. Que tout le monde veuille la même chose. Dans le monde actuel, c’est un peu plus difficile qu’il y a 20 ans parce que les joueurs sont devenus plus individualistes. C’est intéressant de créer ça. On veut connaître les joueurs, leur mentalité. Ç’a été notre force par le passé avec des équipes différentes. » A confié le technicien en conférence de presse.