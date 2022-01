Victoire du Milan AC ce jeudi soir à domicile contre l’AS Roma de José Mourinho. Un succès à la maison 3 buts à 1 contre le club de la capitale dans un choc de la 20e journée de Serie A.

AC Milan – AS Roma 3-1 : les Milanais ont ouvert le score sur penalty à la 8e minute de jeu avec un but du Français Olivier Giroud. Les partenaires du tricolore doublent la mise à la 17e minute par un but de Juniors Messias. Mais la Roma va revenir à cinq minutes de la mi-temps avec une réalisation de l’attaquant international anglais Tammy Abraham. Finalement, les Rossoneri terminent le travail à la 82e avec un but de l’ancien lillois Rafael Leão. Au classement, le Milan se retrouve dauphin du leader Intériste avec 45 points, tandis que le défait du soir est 7e avec 32 unités.