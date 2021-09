Le pilote de Formule 1 britannique George Russell, âgé de 23 ans, disputera la saison 2022 chez Mercedes aux côtés de son compatriote Lewis Hamilton, a annoncé l’écurie dans un communiqué mardi.

Russell a « signé un contrat à long terme » qui le verra succéder au Finlandais Valtteri Bottas, en partance pour Alfa Romeo. Membre de la filière de jeunes talents de Mercedes depuis 2017, titré en GP3 la même année puis en F2 en 2018, il court dans la catégorie reine du sport auto depuis 2019 avec Williams. Russell a signé son premier podium en Belgique fin août (2e), au terme d’une course réduite à quelques tours derrière la voiture de sécurité à cause de la pluie. En 2020, il a été très convaincant en remplaçant d’Hamilton, positif au Covid-19, lors du GP de Sakhir, à Bahreïn, se qualifiant 2e avant de voir une série de mésaventures le priver de la victoire (il sera finalement 9e).

« Son éthique de travail et ses performances n’ont cessé d’impressionner au cours de ses trois saisons chez Williams. Il est désormais prêt à faire le pas vers Mercedes et à poursuivre le développement de sa carrière aux côtés de Lewis Hamilton, après avoir signé un contrat à long terme avec l’équipe », explique sa future écurie. « C’est une énorme opportunité et je veux la saisir à deux mains », assure pour sa part le jeune pilote. « Mais je ne me fais pas d’illusions quant à l’ampleur du défi ; la courbe d’apprentissage sera abrupte ». « Valtteri a placé la barre très haut, en se montrant constamment à la hauteur semaine après semaine, en remportant des victoires, des pole positions et en contribuant à la conquête de plusieurs titres de champion du monde (des constructeurs, ndlr) », poursuit-il. « Mon objectif doit être de récompenser Toto (Wolff, le patron de Mercedes en F1, ndlr), l’équipe et le conseil d’administration pour la confiance qu’ils ont placée en moi en m’assurant de jouer mon rôle dans la poursuite de ce succès ».

A propos de son futur équipier, septuple champion du monde, Russell affirme qu’il « admire Lewis » depuis qu’il a fait ses débuts en karting. « L’opportunité d’apprendre de quelqu’un qui est devenu un modèle à la fois sur et en dehors de la piste ne peut que m’être bénéfique en tant que pilote, que professionnel et qu’être humain », dit le jeune homme.