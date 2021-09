Toujours à l’affût des gros coups, le Real Madrid se pencherait sur la situation de l’ancien Monégasque Youri Tielemans en vue d’un transfert l’été prochain.

À peine le mercato estival bouclé, le Real Madrid pense déjà aux prochaines périodes des transferts. D’après les informations du célèbre journaliste Fabrizio Romano, les Merengues surveilleraient notamment l’ancien Monégasque Youri Tielemans. « Il y a beaucoup d’équipes de haut niveau qui l’ont sur leur liste. Le Real Madrid aime le joueur, Barcelone aussi, Manchester United selon la situation de Pogba…. L’été prochain, beaucoup de clubs essaieront de le prendre. Ça ne va pas être facile. Ils vont mettre un prix élevé sur lui et nous devrons voir s’ils veulent vendre. »

Arrivé à Leicester en 2019 contre un montant de 45 millions d’euros, le Belge a encore démontré toute sa classe la saison dernière et cet été durant l’Euro 2020. Selon certains médias espagnols, Tielemans serait déjà tout en haut de la liste des priorités de Carlo Ancelotti, devant les deux Français Paul Pogba (Manchester United) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). Reste à savoir si le Real Madrid sera prêt à mettre entre 50 et 60 millions d’euros sur un milieu de terrain l’été prochain alors que les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland risquent d’accaparer tout le temps de Florentino Pérez.