Le tirage au sort du deuxième tour de la C2 s’est montré plutôt clément pour les trois clubs français : Aix, Toulouse et Nîmes.

Les trois clubs français peuvent souffler après le tirage au sort du deuxième tour de la Ligue européenne (ex-Coupe de l’EHF) effectué ce mardi. Aix fera face aux Norvégiens d’Arendal et aura l’avantage de recevoir au retour. Tranquille vainqueur de Hard au premier tour (27-23, 39-32), Toulouse affrontera le voisin Suédois de Malmö, où évolue l’ancien ailier droit de Saint-Raphaël Hampus Jildenbäck.

Enfin, tirage un peu plus complexe pour Nîmes, qui affrontera le CSKA Moscou et ses internationaux Russes (Kireev, Atman, Gorpishin, Kiselev…), avec match retour à l’extérieur. Les Moscovites avaient atteint les 8es de finale de l’épreuve l’an passé. Les matches se dérouleront les 21 et 28 septembre. En évitant les mastodontes allemands Berlin et Rhein-Neckar, ainsi que les Danois de chez GOG Gudme, les clubs français peuvent encore croire en leur chance de se qualifier pour la phase de poules et d’ainsi rejoindre Nantes.