Le milieu de terrain du PSG, ainsi que 4 de ses coéquipiers, ont été exclu de la sélection ce mardi pour violation du protocole sanitaire.

Sélectionné avec les U19 des Pays-Bas cette semaine, le jeune Xavi Simons (18 ans) va finalement pouvoir reprendre l’avion direction Paris. Comme le rapporte le quotidien De Telegraaf, le joueur du PSG a été exclu de la sélection ce mardi comme 4 de ses coéquipiers. En cause, une soirée organisée par Ar’jany Martha et Mimeirhel Benita – deux jeunes de l’Ajax – qui ont invité une fille dans leur chambre ce week-end. Intrigués par le bruit, Xavi Simons, Rio Hillen et Naci Ünüvar ont rejoint leurs deux compatriotes.

Mais un membre du staff des Pays-Bas a surpris les cinq joueurs en flagrant délit. Tous on été exclu de l’équipe, le sélectionneur Bert Konterman voulant se montrer intransigeant. « Ils ont crevé la bulle sanitaire de l’équipe et ont donc été renvoyés dans leurs clubs », a précisé une source de la fédération néerlandaise interrogée par le journal De Telegraaf.