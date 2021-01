Le pilote britannique de l’écurie de Formule 1 McLaren, Lando Norris, a été testé positif au Covid-19. Il devra rester à l’isolement durant deux semaines.

« Hier (lundi), j’ai perdu le goût et l’odorat, alors je me suis immédiatement isolé et j’ai passé un test (…) qui s’est révélé positif« , a indiqué sur Twitter le pilote âgé de 21 ans. L’équipe McLaren a de son côté précisé sur Twitter que son pilote se trouvait « à Dubaï, en vacances » et qu’il devait rester « à

l’isolement à son hôtel pour 14 jours« . Lando Norris ne présenterait en revanche aucun symptôme.

L’an prochain, Lando Norris disputera sa troisième saison en F1 chez McLaren aux côtés de l’Australien Daniel Ricciardo.