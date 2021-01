Ce mercredi soir, le Milan AC accueille la Juventus Turin pour un choc de la 16e journée de la Serie A. Un choc qui devrait tenir toutes ses promesses avec un léger avantage pour les turinois qui pourront compter sur Cristiano Ronaldo au contraire des Milanais avec Zlatan Ibrahimovic.

Si tout le monde attend ce choc entre deux grands d’Italie, les Rossoneri devront faire face à leur adversaire sans la présence de Zlatan Ibrahimovic qui n’est pas encore de retour dans le groupe. Entraîneur du Milan AC, Stefano Pioli a confirmé lors de sa conférence de presse l’absence de sa star suédoise pour ce match. Pioli devrait aussi se passer des services du jeune belge Alexis Saelamaekers, Matteo Gabbia en défense et surtout celui qui anime le milieu de terrain des rossoneri Ismaël Bennacer.

De vrais coups durs pour les leaders du championnat qui pourront tout de même s’appuyer sur Rafael Leão actuellement en bonne forme et auteur du but le plus rapide de l’histoire du championnat face à Sassuolo il y a quelques jours.