Mauricio Pochettino a donné sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur du PSG. Entre Neymar, Mbappé, Verratti, Messi, Eriksen, tout y est passé, et ce qu’on peut affirmer, c’est que le coach manie à la perfection la langue de bois.

Première conférence de presse pour Mauricio Pochettino depuis qu’il est à la tête du Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien coach de Tottenham a fait de la langue de bois dans plusieurs langues. Anglais, Français ou Espagnol tout y est passé. Si le nouveau coach de la capitale a remercié le président pour la confiance, mais pas que.

« Cher Papa Noël, merci de m’avoir donné l’opportunité d’être ici. Et de m’avoir offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d’entraîner une telle équipe. J’en profite pour remercier le président Nasser et Leonardo de nous donner cette possibilité. » Mais à l’heure d’évoquer les cas de Lionel Messi, Harry Kane, Dele Alli ou encore Eriksen, le Pochettino a botté systématiquement en touche. « Ce n’est pas le moment de parler des rumeurs. Nous venons d’arriver, nous devons nous adapter au contexte, plus tard nous pourrons parler du Mercato et des rumeurs, mais ce n’est pas le moment », le tout avec le sourire bien sûr.