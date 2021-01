Toujours en pleine période de mercato hivernal, le Stade de Reims aurait pour objectif de conserver son meilleur buteur Boulaye Dia au moins jusqu’à la fin de la saison.

En conférence de presse, l’entraîneur rémois David Guion a évoqué les rumeurs concernant son attaquant. « Il est à nouveau sollicité après la demi-saison qu’il a faite, c’est tout à fait logique. J’ai bon espoir qu’il reste encore un peu avec nous, au moins finir la saison. On a vraiment envie qu’il reste avec nous, on le lui a dit. Maintenant, c’est lui qui va prendre la décision. Il est très lucide et j’ai bon espoir qu’il prendra la bonne décision », a déclaré le technicien face aux médias.