C’est fait pour Mauricio Pochettino qui est donc le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Présenté ce mardi en conférence de presse, l’Argentin a répondu aux nombreuses questions des journalistes.

Concernant ses ambitions et son plan de jeu, l’ancien de Tottenham a été plutôt claire et compte bien offrir du beau jeu avec sa nouvelle équipe. Il veut gagner des titres tout en proposant un style de jeu attrayant et agréable à regarder.

“J’ai de merveilleux joueurs à disposition, on va essayer de pratiquer un beau football. Il ne s’agit pas seulement de gagner, mais de gagner avec style, c’est du moins ce que nous voulons faire”, a souligné le manager du vice champion d’Europe. L’entraîneur aura une chance de le démontrer demain face à l’AS Saint-Etienne actuelle 14e de Ligue 1.