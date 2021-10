Nouvelle saison, même situation. La saison 2021/22 ne fait que commencer et Alexis Sánchez est en passe de devenir un casse-tête pour l’Inter Milan. L’attaquant chilien a joué quatre matchs cette saison pour les Nerazzurri (trois en Serie A et un en Ligue des champions), mais aucun en tant que titulaire. Une situation tendue qui agace fortement l’international chilien qui souhaite plier bagages, ce qu’il a d’ailleurs fait savoir à sa direction. Une aubaine pour l’OM et Pablo Longoria. Toujours en quête d’un nouveau profil expérimenté et offensif, l’Olympique de Marseille suit avec intérêt les états d’âme de l’ancien chouchou de Jorge Sampaoli et ferait de lui l’une des priorités pour cet hiver. Néanmoins, selon Fichajes, une féroce concurrence attendrait les Olympiens sur ce dossier. Le Rayo Vallecano, le Betis et le FC Séville.

Alexis Sanchez version Arsenal, gros banger sous la barre, imparable, Emirates ravi ! 🇨🇱 pic.twitter.com/ljAcrn9rFT — MoreZanFootball (@MoreZanFootball) October 6, 2021