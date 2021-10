La Roma de José Mourinho fait un début de saison rafraîchissant après plusieurs saisons disettes. Le technicien portugais souhaite construire un effectif à son image et, pour ce faire, la Louve a débuté des pourparlers avec Denis Zakaria.

La fin est proche entre Denis Zakaria et le Borussia Möchengladbach. Le Suisse devrait quitter le club allemand au terme de son contrat en juin prochain. Le milieu de terrain ne cesse de rejeter les offres venant de son club actuel et a entamé des négociations avec l’AS Roma. José Mourinho a fait du milieu de terrain de 24 ans l’une de ses priorités et le signer en hiver est une possibilité. La Louve lui a déjà proposé une offre de contrat allant jusqu’en 2026.