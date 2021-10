Lionel Messi a fait couler de l’encre cet été en passant du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Désormais sous les couleurs de la capitale parisienne, l’Argentin met en avant les défis qui l’attendent avec comme principal objectif la Ligue des Champions.

« L’effectif du PSG est l’un des meilleurs au monde si on regarde les individualités dont on dispose. Mais si notre collectif n’est pas bon, on aura du mal à atteindre nos objectifs. C’est notre grand défi et notre volonté à tous d’arriver à jouer en équipe. […] Être ici est un challenge captivant et j’ai envie de gagner encore des titres. J’espère qu’on va réussir de grandes choses. […] La C1 ? C’est le rêve de tout le monde ici. Ça fait quelques années que le club travaille et il s’en est rapproché dernièrement« , a déclaré Lionel Messi dans un entretien accordé à France Football.