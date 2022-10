Victoire très importante pour l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir face au LOSC dans le match de clôture de la 13e journée de Ligue 1. Un court succès 1 but à 0 pour des Gones qui ont montré une très belle mentalité et n’ont rien lâché malgré la domination lilloise.

Auteur d’un très grand match, Anthony Lopes a grandement contribué aux trois points et le gardien international portugais est revenu sur la performance de son équipe après la rencontre. « Oui, on a gagné en souffrant, c’est très bénéfique mais ça fait deux matches consécutifs. Mais voilà ça montre que l’équipe reprend petit à petit confiance et ça montre surtout un gros caractère de notre part parce qu’on a vécu une première période très compliquée car on n’a pas vu le jour clairement et je pense que les mots et le changement de système à la pause ont fait qu’on a pu tenir un peu plus le ballon, mettre un peu plus l’équipe adverse en danger et marquer ce but qui fait énormément de bien. » Déclare le portier rhodanien qui a une fois de plus sorti le grand jeu.