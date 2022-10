Proche de la retraite, Lewis Hamilton a assuré qu’il tenait à prolonger son contrat avec Mercedes. Une annonce surprise pour Toto Wolff.

Après de longs mois d’hésitation, Lewis Hamitlon a officiellement indiqué qu’il ne souhaitait pas prendre sa retraite. Le Britannique voudrait prolonger avec Mercedes afin de lutter pour tenter de retrouver le titre qui était le sien. Une annonce officielle qui a particulièrement surpris au sein de son écurie : « Nous n’avons entamé aucune discussion, sa déclaration aussi franche nous a pris un peu par surprise. Cela couvait en lui, nous ne sommes pas totalement surpris mais nous n’étions pas prévenus. Au moins les choses sont claires concernant ses intentions et les nôtres. Nous voulons définitivement terminer la saison, puis trouver un moment de calme pendant l’hiver, comme nous l’avons fait la dernière fois, pour discuter de son contrat », a déclaré Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

Un nouveau contrat qui pourrait donc amener Lewis Hamilton à piloter au-delà des quarante ans. Un nouveau chapitre dans sa carrière qui implique quelques ajustements alors que le Britannique ne cesse de prendre de l’ampleur en dehors des circuits : « Il a ses propres activités mais il en a aussi beaucoup avec nous hors du cockpit. Nous allons devoir concilier tout ça ! Il est bien plus qu’un pilote pour nous maintenant. Et même si nous ne parlons pas d’une fin de carrière, il est également important de parler de son rôle d’ambassadeur de Mercedes et des nombreux sponsors que nous avons et de l’implication qu’il peut avoir dans notre univers plus large. »