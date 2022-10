Après son match nul 2 buts partout face au RC Strasbourg, l’Olympique de Marseille reçoit les Spurs de Tottenham mardi soir dans le cadre de la 6e et dernière journée de Ligue des champions. Avant cette rencontre, le calcul est simple, il faut gagner.

Ancien joueur de l’Olymique de Marseille Mathieu Valbuena y croit dur comme fer et il pense que l’OM peut s’imposer et éliminer ainsi les Spurs de Tottenham. « J’y crois dur comme fer ! Tottenham ne m’impressionne pas cette saison, ils se reposent uniquement sur Harry Kane et les coups de pieds arrêtés. Je trouve que l’OM a gagné au niveau du tempérament, il y a de la personnalité, des caractères comme Mbemba, Guendouzi et Sanchez », a estimé le consultant dans les colonnes du quotidien L’Equipe ce lundi. Coup d’envoi au Stade Vélodrome mardi soir à partir de 21 heures.