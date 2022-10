Mercredi soir, le Paris Saint-Germain se rend dans le Piémont pour affronter la Juventus dans le cadre de la sixième et dernière journée de Ligue des champions. Un match qui devrait se disputer sans le meilleur buteur des Italiens Dusan Vlahovic.

En déplacement sur le terrain de l’Allianz Stadium mercredi soir à partir de 21 heures, le Paris Saint-Germain défie la Juventus pour la dernière journée de Ligue des champions. Un match à la portée des Parisiens contre une équipe italienne qui tente de sauver l’honneur dans cette phase de groupes et souhaite obtenir sa place pour la qualification en Euiropa League. Outsider au coup d’envoi, la Juventus devra faire sans des éléments majeurs et notamment son attaquant serbe Dusan Vlahovic.

Blessé au cours du match face au Benfica Lisbonne la semaine dernière en Ligue des champions, le meilleur buteur de la Vieilla Dame est très incertain pour cette rencontre alors qu’il n’a pas joué le match de Serie A ce week-end contre Lecce. Vlahovic souffre d’une pubalgie et il a du mal à s’en remettre. Sa participation face au champion de France en titre est donc sérieusement remise en cause, d’autant que les Bianconeri affrontent l’Inter Milan dimanche prochain pour le traditionnel derby d’Italie et un match de championnat importantissime.