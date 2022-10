Le LOSC a cédé hier soir 1-0 sur le terrain du Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais dans le match de clôture de la 13e journée de Ligue 1. Dominateurs, les Nordistes se sont procurés les plus belles occasions, notamment Angel Gomes qui a échoué sur un Lopes des grands soirs.

Après la rencontre, le jeune milieu de terrain est revenu sur cette défaite et au-delà de ce revers, il s’en veut et se remémore l’action où il frappe dans la surface de réparation à bout portant et tombe sur un exceptionnel Anthony Lopes. L’ancien joueur de Boavista regrette cette action et ne digère toujours pas. « Je pense que c’est malheureux pour nous, on s’est créé beaucoup d’occasions mais de leur côté, ils se sont procurés qu’une occasion et c’est but. On est très déçus, je pense que nous aurions dû remporter ce match. » s’est lamenté Gomes devant les micros de Prive vidéo.

Avant de conclure : « Mais c’est le football, il faut se projeter sur le prochain match. C’est une histoire de chance, sur mon occasion, j’aurais dû marquer, j’aurais dû faire mieux mais le gardien a fait un bon arrêt. On n’a pas été efficace devant le but mais il faut avancer. C’est une habitude pour moi de jouer à ce poste, j’ai une bonne connexion avec Jonathan David« , termine le footballeur anglais.

