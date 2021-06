Pol Lirola pour le moment de retour à Florence, l’Olympique de Marseille cherche activement un latéral droit pour la saison prochaine. Depuis le départ d’Hiroki Sakai ainsi que celui de l’Espagnol, le club de Ligue 1 se retrouve sans joueur à ce poste.

Selon les informations de la « Cadena Ser », le président de l’Olympique de Marseille apprécie le profil qui mène à Daniel Wass. International danois, il connaît la Ligue 1 après un passage à Evian Thonon-Gaillard il y a quelques saisons (2011 et 2015). Agé de 32 ans, il évolue en Espagne, au FC Valence et c’est même Pablo Longoria, lui-même qui l’a fait venir dans le club Che. Wass serait un bon choix pour l’OM, en quête de joueur confirmé et son expérience du championnat de France s’avère être un point fort. Toujours selon les médias locaux, Wass a même refusé une offre du Sporting Portugal il y a quelques jours. La saison prochaine, l’OM aura de nombreuses échéances puisqu’en parallèle du championnat, ils joueront la Ligue Europa. Affaire à suivre…