Mercredi à 21h, l’Equipe de France affronte le Portugal, champion d’Europe en titre en titre lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe de l’UEFA Euro 2020. Présent en conférence de presse, Lucas Digne fait l’éloge de Cristiano Ronaldo.

Titulaire, samedi dernier, lors du match nul 1-1 contre la Hongrie lors de la seconde journée de ce championnat d’Europe, Lucas Digne était en conférence à deux jours de France – Portugal. Un remake de la finale de l’Euro 2016, particulier pour le joueur d’Everton puisqu’il était dans le groupe, comme il l’explique en conférence de presse : « La finale de l’Euro 2016 était une très mauvaise journée mais après avoir perdu ce Championnat d’Europe en France devant notre public, on a montré une grande force de caractère pour décrocher la Coupe du monde 2018. Derrière, il y a eu d’autres matchs notamment en Ligue des Nations où on est allé chercher la victoire à Lisbonne. On a montré nos qualités et il faudra les montrer de nouveau mercredi . » Avant d’évoquer le quintuple ballon d’Or, Cristiano Ronaldo : « Quand on est défenseur, c’est l’affaire de tous. Il bouge énormément sur toute la ligne d’attaque, c’est important de toujours bien communiquer, ne pas laisser trop d’espaces. Sa longévité ? C’est extraordinaire ce qu’il arrive à faire durant toute sa carrière, c’est un exemple de travail pour tous les joueurs. »

Pour rappel, si les bleus s’imposent, ils seront premier du groupe F et affronteront un troisième de groupe en huitième de finale.