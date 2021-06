Leader incontesté de l’Autriche, David Alaba réalise un Euro 2020 taille patron. A 28 ans, le futur madrilène engrange 82 sélections et 14 buts au compteur. Passeur décisif ce lundi lors de la confrontation contre l’Ukraine (0-1), le capitaine a porté son équipe vers la qualification. Une accession en huitièmes de finale méritée qui rend particulièrement fier l’ancien bavarois.

David Alaba : « On avait un objectif et on ne l’a laissé échapper à aucun moment. C’est ça qui fait qu’on est une bonne équipe. Notre qualification est méritée. Je pense qu’on a été supérieurs mentalement. On voyait qu’on voulait se qualifier peu importe la manière. » Très fier de la prestation collective démontrée par sa nation, la future recrue madrilène a également évoqué son futur adversaire, l’Italie, qu’il rencontrera le 26 juin prochain à 21h.

« On a vu comment l’Italie jouait en phase de groupes. Pouvoir affronter une telle équipe à Wembley est un honneur. On est là pour rêver, on verra ce qu’on peut faire » a-t-il déclaré après le match.