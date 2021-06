Sylvain Ripoll, sélectionneur de l’Equipe de France espoir peine à finaliser sa liste pour les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août). Il devra faire sans les joueurs du LOSC.

Lille, champion de France 2021, ne libérera pas ses joueurs pour les Jeux Olympiques. Le club l’a annoncé via son président Olivier Létang, dans les colonnes de la voix du nord : « On doit bien préparer notre saison. On a le Trophée des Champions le 1er août, une semaine avant la reprise. On ne peut pas se permettre de perdre encore des joueurs. » Benjamin Andre, Jonathan Ikone, Jonathan Bamba, Boubakary Soumaré pour la France, Eugenio Pizzuto pour le Mexique et Yves Dabila pour la Côte d’Yvoire. Mais aussi, Jonathan David qui ne disputera pas la Gold Cup ( 10 juillet – 1 août) avec le Canada