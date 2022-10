Découvrez le top 5 des meilleurs buteurs d’Europe à l’issue des dernières journées des 5 grands championnats. Si Haaland conserve sa place de leader, Mbappé et Lewandowski commence à réduire l’écart tandis que Neymar et Nkunku ferment la marche.

Après le très gros succès en Ligue des champions du Paris Saint-Germain contre le Maccabi Haïfa (7-2) et le doublé de Kylian Mbappé, ce dernier est remonté à une seule unité du dauphin Robert Lewandowski et ses 18 buts. Haaland, blessé, n’a pas joué dans le récent succès de Manchester City en Premier League et dans le nul contre Dortmund en Ligue des champions. Derrière, Neymar et Nkunku ferment le top 5 avec respectivement 14 et 13 buts.