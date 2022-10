Igor Tudor est revenu sur le match nul 2 buts partout concédé par l’Olympique de Marseille à Strasbourg samedi soir en Ligue 1. Le technicien croate ne comprend pas comment ses joueurs ont pu laisser revenir l’adversaire.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé. En première période, on devait mener 5-0. On n’a pas bien défendu, ce n’est pas normal de défendre et de prendre deux buts. Je suis énervé parce qu’on n’a pas gagné. Il n’y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, on a un gros match dans quelques jours. J’ai compris que j’avais perdu des points. Ils pensaient peut-être que le match était terminé. Je leur criais que le match n’était pas terminé, mais il s’est passé ce qu’il s’est passé », a indiqué l’entraîneur de l’OM face à la presse.

Les Olympiens doivent rapidement oublier ce match pour se concentrer sur le choc face aux Spurs de Tottenham ce mardi soir en Ligue des champions. Une victoire permettrait de se qualifier pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des coupes européennes. Le match est prévu au Stade Vélodrome à partir de 21 heures.