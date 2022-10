Bien malin est celui qui avait prédit que les San Antonio Spurs allaient gagner 5 de leurs 7 premiers matchs. On les imaginaient pourtant déjà tanker pour récupérer un certain Wenbanyama. « Le meilleur prospect de l’histoire depuis LeBron ? Non merci ça ira. »

Le vieux lascar qu’est Gregg Popovich ne s’avoue pas vaincu pour sa dernière saison. Le coach le plus victorieux de l’histoire arrive toujours à gratter des matchs alors que son effectif est fait de joueurs totalement inconnus au bataillon. Les Spurs en ce début de saison c’est l’équipe qui marque le plus sur passes décisives (32 caviars par matchs), une stat typique des Spurs depuis plus de 20 piges. Avec un joli bouquet de jeunes joueurs prometteurs (Keldon Jonhson, Jeremy Sochan, Josh Richardson …), les Texans se sont offerts le scalpe des Timberwolves à deux reprises, des Bulls, des Pacers, du Jazz et d’Orlando. La tournure que prendra la saison des Spurs est complètement incertaine : commencer à tanker pour le crack français ou aller chercher les play-in pour une qualification en play-offs ? Vous avez 4 heures.