Découvrez le top 5 du Top 14 à la 9e journée de championnat. Les Toulousains sont toujours premiers mais ont essuyé une défaite à Bayonne, l’écart se réduit !

Si le Stade Toulousain domine toujours le championnat avec 33 points, on retrouve 9 points derrière le Stade Français. Les Parisiens ont perdus à Montpellier mais sont repartis avec le bonus défensif. De l’autre côté, le Stade Rochelais et le Racing Club Toulonnais se sont aussi inclinés. Cependant, le Castres Olympique retrouve le top 5 avec une victoire et 21 points.