En grandes difficultés en Premier League, Jürgen Klopp promet que son Liverpool retrouvera des couleurs à l’issue de la Coupe du Monde si et seulement si…

Neuvième en Premier League avec 16 points glanés en douze rencontres disputées toutes compétitions confondues, Liverpool est englué dans une situation loin d’être confortable en championnat. Méconnaissables par rapport aux saisons passées, les Reds pourraient retrouver la forme après la Coupe du Monde au Qatar, dont le coup d’envoi sera donné le 20 novembre prochain. Une promesse réalisée par Jürgen Klopp qui, en parallèle, tente néanmoins de se couvrir. La situation changera si et seulement si certains critères sont respectés.

« Oui, nous serons différents, oui, nous nous serons entraînés, oui, nous aurons des joueurs de retour, mais cela dépend aussi de la façon dont les joueurs reviennent de la Coupe du monde. Je n’en ai aucune idée (…) S’ils reviennent tous en bonne santé de la Coupe du monde… s’ils sortent tous tôt et font une pause et peuvent ensuite s’entraîner avec nous pendant trois semaines et demie, ce serait absolument exceptionnel », a confié Jürgen Klopp dans un entretien accordé au Mirror.