Chaque année, la chanson est la même, mais pour l’instant, l’équipe de football du Paris Saint-Germain n’a pas encore réussi à se hisser au sommet de l’Europe !

Cette année sera peut-être la bonne ? C’est un PSG en forme qui est en train d’achever sa phase de groupes après une très large victoire sur le score de 7 à 2 face au Maccabi Haïfa. Le leader du groupe H avec 11 points ira chercher une victoire ce mercredi 02 novembre face à une Juventus de Turin décevante et déjà éliminée, de surcroît amputée de Paul Pogba touché au genou droit. Mais est-ce que ce parcours augure du bon pour la suite ?

Parier sur le PSG : qu’en pensent les statistiques ?

Avant d’effectuer notre propre analyse, nous vous suggérons de regarder ce qu’en pensent les sites de paris sportifs. Pour satisfaire cette demande, Nostrabet vous offre les côtes des meilleurs bookmakers pour chaque événement du Paris Saint-Germain, qu’il s’agisse des matchs de la Ligue des Champions ainsi que ceux de la Ligue 1 Uber Eats.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG est également très en forme au championnat, en obtenant 32 sur les 36 points qu’il est possible de gagner en 12 confrontations. Encore invaincu, le PSG est pour l’heure à la fois la meilleure attaque (32 buts marqués, soit 7 de plus que Rennes et Lille) et la meilleure défense du championnat (5 buts encaissés, soit 3 de moins que Lens et 4 de moins que Marseille).

Les voyants sont donc au vert dans cette équipe prestigieuse dans laquelle Neymar rêve toujours de la Ligue des Champions. Si cela fait quelques années que le PSG règne de façon hégémonique sur la France, seulement détrôné par l’AS Monaco en 2016-2017 et par le LOSC en 2020-2021, ce n’est pas la première fois que le PSG n’arrive pas à s’imposer sur les toits de l’Europe malgré une situation aussi favorable tout le reste de l’année. Retour sur 10 ans de tentatives infructueuses.

Rétrospective du PSG en Ligue des Champions

Pour la onzième saison consécutive, le PSG atteint donc les huitièmes de finale de la compétition-reine en Europe. Cependant, on ne peut pas dire que l’éventail des équipes affrontées par le PSG en phases finales soit très large.

En effet, le sort place souvent le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City ou encore Manchester United sur le chemin du PSG, et à part une victoire en huitièmes de finale en 2021 face au FC Barcelone, toutes les autres confrontations en phases finales face à ces équipes (8 sur 9) se sont soldées par des défaites.

Heureusement, cette année, Manchester United joue en Ligue Europa, et le FC Barcelone est d’ores-et-déjà éliminé de la Ligue des Champions après sa troisième place du groupe C, comprenant un certain Bayern Munich. De même que le Bayern, le Real Madrid et Manchester City dominant leur groupe. De quoi constituer des menaces sérieuses dès les huitièmes de finale pour le PSG si d’aventure l’équipe française échoue à obtenir la première place du groupe H.