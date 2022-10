Si certains militent pour sa convocation avec les Bleus pour la Coupe du Monde au Qatar, Daniel Riolo est intransigeant, ce n’est pas le bon moment pour Martin Terrier.

« Avant de balancer un nom sur une liste, il faut que tu regardes la liste et que tu parles de façon équilibrée. Il faut voir le nombre d’attaquants. Tu auras Mbappé, Benzema, Griezmann, Dembélé. À priori, Coman part avec un avantage car il peut jouer sur un côté. Terrier présente trop de désavantages. À partir du moment où tu pars pour une aventure commune d’un mois, tu dois savoir les puzzles. Si Terrier n’a pas d’affinités avec d’autres mecs, je ne sais pas si je le prends. Si tu le prends à la sortie du Mondial pour plus tard, là oui. Terrier, c’est quelqu’un qui a besoin de se sentir bien et d’être avec ses amis« , a lancé Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

Après une excellente saison 2021-22, Martin Terrier semble bien parti pour réitérer ses exploits passés. Depuis le début de l’exercice, le Français de 25 ans a déjà inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Suffisant pour mériter une place chez les Bleus ? Oui mais pas tout de suite aux yeux de Daniel Riolo.