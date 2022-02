Pour Nayef Aguerd, il n’y a pas de recette magique pour stopper Mbappé, juste de la concentration.

De passage en conférence de presse ce jeudi, alors que le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain demain soir (21h) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, Nayef Aguerd n’a pas semblé particulièrement perturbé. Même au moment d’évoquer l’arme fatale du PSG, Kylian Mbappé.

« Comment défendre sur Mbappé ? Je ne sais pas quoi dire, c’est toute la défense, toute l’équipe. C’est un joueur très rapide, on sait qu’il peut faire mal en profondeur et devant le but donc on va essayer d’être concentrés. Mais tous les défenseurs galèrent contre Kylian. Moi et Warmed, pour des défenseurs, on est rapides. Mais lui est plus rapide que nous donc il faut être vigilants, anticiper à chaque fois. »