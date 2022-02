Novak Djokovic est prévenu, il a jusqu’au mois d’avril pour se vacciner contre le Covid-19 et participer au tournoi de Monte-Carlo.

Alors que le prestigieux tournoi de Monte-Carlo approche à grands pas (9 au 17 avril), son directeur Zeljko Franulovic a évoqué le cas Novak Djokovic en ce jeudi en conférence de presse. « S’il est en règle par rapport aux conditions sanitaires exigées par le gouvernement français (le tournoi se déroulant sur le territoire français, ndlr), on sera ravi de l’accueillir. Il faut qu’il soit en règle. Pour l’instant, que je sache, il n’est pas vacciné. Dès qu’il sera en règle sanitaire par rapport aux règles gouvernementales, on l’accueillera à bras ouverts. »

Présent également face aux médias, le président de l’ATP Andrea Gaudenzi espère lui aussi voir le numéro un mondial au Masters 1000 de Monte-Carlo. « Novak a déjà prévu de jouer à Dubaï (du 14 au 26 février), c’est bien sûr une bonne nouvelle. On veut voir Novak heureux et en bonne santé, et on veut le voir jouer. On veut les meilleurs joueurs pour les meilleurs tournois et celui de Monte-Carlo en fait partie. C’est l’un des événements les plus importants du calendrier. Par chance, nous retrouverons des tribunes pleines. On espère laisser le Covid derrière nous au plus vite. Honnêtement, on entend de bonnes nouvelles. On voit peut-être le bout tunnel. On va dans la bonne direction pour laisser cette terrible pandémie derrière nous. »